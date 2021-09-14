Толпа людей ночью в Анапе закидала дом соседей камнями из-за просьбы сделать музыку тише

В хуторе Красный Курган в ночь на 13 сентября мужчина попросил соседей перестать шуметь, а они закидали его дом камнями

В редакцию портала Юга.ру обратился врач-психотерапевт, инвалид второй группы Дмитрий. Он вместе с женой живет на Урале. Летом семейная пара приехала отдыхать на дачу в хутор Красный Курган под Анапой. Дом они еще не построили, поэтому живут в металлическом вагончике.

По словам мужчины, с вечера 12 сентября у их соседей играла громкая музыка. Они выпивали и громко праздновали, во дворе была большая толпа людей. По началу они с женой не обращали внимания на музыку и ждали, что ближе к ночи её выключат. Но и после 23:00 шум не прекратился.

«Время девять вечера, десять, музыка играет. В 23:00 тише не стало, мы даже попытались уснуть. Но их там было человек 30, разговоры, музыка на всю громкость, представляете, какой шум?», — сказал Дмитрий.