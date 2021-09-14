Толпа людей ночью в Анапе закидала дом соседей камнями из-за просьбы сделать музыку тише
В хуторе Красный Курган в ночь на 13 сентября мужчина попросил соседей перестать шуметь, а они закидали его дом камнями
В редакцию портала Юга.ру обратился врач-психотерапевт, инвалид второй группы Дмитрий. Он вместе с женой живет на Урале. Летом семейная пара приехала отдыхать на дачу в хутор Красный Курган под Анапой. Дом они еще не построили, поэтому живут в металлическом вагончике.
По словам мужчины, с вечера 12 сентября у их соседей играла громкая музыка. Они выпивали и громко праздновали, во дворе была большая толпа людей. По началу они с женой не обращали внимания на музыку и ждали, что ближе к ночи её выключат. Но и после 23:00 шум не прекратился.
«Время девять вечера, десять, музыка играет. В 23:00 тише не стало, мы даже попытались уснуть. Но их там было человек 30, разговоры, музыка на всю громкость, представляете, какой шум?», — сказал Дмитрий.
Закон Краснодарского края № 608-КЗ «Об административных правонарушениях» предусматривает ответственность за нарушение покоя и тишины. Согласно ст. 3.3 этого закона, за шум с 23:00 до 7:00 граждан могут оштрафовать на 1 тыс. рублей, должностных лиц на 3 тыс. рублей, а юрлиц — на 10 тыс.
Около 1:30 мужчина позвонил своему соседу Рафику и попросил сделать музыку тише, на вместо этого толпа отдыхающих направилась к вагончику Дмитрия и начала закидывать его камнями. Мужчина вызвал полицию.
Сам сосед Дмитрия рассказал журналисту, что ночью с родственниками отмечал день рождения ребенка, а сильного шума они не создавали. В том, что компания закидала дом камнями, мужчина не признался.
Днем 13 сентября к Дмитрию приехал участковый, на этот раз с казачьей диаспорой. Казаки предложили соседям «выпить по стакану и мирно решить вопрос», рассказал мужчина.
В пресс-службе УМВД по Анапы 14 сентября сообщили Юга.ру, что полицейские проводят проверку по факту случившегося, по результатам которой примут законное процессуальное решение.