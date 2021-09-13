На свалке Темрюка нашли новорожденного ребенка

Краснодарский край

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Труп новорожденного мальчика с пуповиной нашли на свалке в Темрюке

На свалке в 10 км от Темрюка 12 сентября нашли тело новорожденного мальчика с пуповиной. У него есть гнилостные изменения. По предварительным данным, мальчика привез мусоровоз из Анапы, сообщил портал 93.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По одной из версий, его выбросили на свалке в Анапе. Кроме того, ребенок был недоношенный.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 13 сентября порталу Юга.ру сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства, идет расследование.

Как писали Юга.ру, недавно на свалке в Анапе нашли женскую руку. Убил и расчленил женщину ее сожитель.

Обновление: уголовное дело возбудили по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). Ход дела будет контролировать краевая прокуратура.

Следственный комитет Темрюкский район Убийство

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