На свалке Темрюка нашли новорожденного ребенка

Труп новорожденного мальчика с пуповиной нашли на свалке в Темрюке

На свалке в 10 км от Темрюка 12 сентября нашли тело новорожденного мальчика с пуповиной. У него есть гнилостные изменения. По предварительным данным, мальчика привез мусоровоз из Анапы, сообщил портал 93.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По одной из версий, его выбросили на свалке в Анапе. Кроме того, ребенок был недоношенный.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 13 сентября порталу Юга.ру сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства, идет расследование.