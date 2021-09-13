Кубанским медикам будут выплачивать по 200 рублей за каждого привитого

Без учета регионального коэффициента стимулирующая выплата медикам составит 200 рублей за каждого вакцинированного

Постановление о надбавках 23 августа подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, выплата за каждого привитого от коронавируса составит 200 рублей. Сумма может измениться, если имеются коэффициенты внутри региона, сообщил «Коммерсантъ».

Всего на премирование медработников правительство выделило Краснодарскому краю 285 млн рублей. Больше получила только Москва — 385,7 млн рублей.

При этом количество вакцинированных будет определяться по данным информационного ресурса учета информации в целях предотвращения распространения COVID-19.