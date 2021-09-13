В горах Сочи медведь разорвал 4 палатки

О случившемся рассказали в инстаграме Кавказского биосферного заповедника. В ночь на 11 сентября медведь разорвал четыре туристических палатки и повредил гитару-укулеле. Туристов он не тронул.

В заповеднике сказали, что причиной такого поведения медведя стала сезонная миграция. Она спровоцирована тем, что в лесу созрели плодово-ягодные культуры.

Кроме того, в районе Красной Поляны медведи ходят к дикой груше. Так, недавно туристы кордона Лаура видели медведицу с медвежатами, которые ели плоды дерева.

«Если встречу в кордоне можно назвать исключением, то на туристических стоянках медведь является полноправным хозяином. Это туристы приходят к ним в дом. Располагаются не там, где велят правила, оставляют мусор и пищевые отходы. Все это, как магнит, притягивает животных. В итоге каждый турсезон растет количество пострадавшего имущества туристов от когтей медведей», — написали в инстаграме заповедника.