В горах Сочи медведь разорвал 4 палатки

Краснодарский край

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На стоянке у озера Зеркального в районе Красной Поляны медведь разорвал туристические палатки

О случившемся рассказали в инстаграме Кавказского биосферного заповедника. В ночь на 11 сентября медведь разорвал четыре туристических палатки и повредил гитару-укулеле. Туристов он не тронул.

В заповеднике сказали, что причиной такого поведения медведя стала сезонная миграция. Она спровоцирована тем, что в лесу созрели плодово-ягодные культуры. 

Кроме того, в районе Красной Поляны медведи ходят к дикой груше. Так, недавно туристы кордона Лаура видели медведицу с медвежатами, которые ели плоды дерева.

«Если встречу в кордоне можно назвать исключением, то на туристических стоянках медведь является полноправным хозяином. Это туристы приходят к ним в дом. Располагаются не там, где велят правила, оставляют мусор и пищевые отходы. Все это, как магнит, притягивает животных. В итоге каждый турсезон растет количество пострадавшего имущества туристов от когтей медведей», — написали в инстаграме заповедника.

Как писали Юга.ру, в 2018 году численность медведей в заповеднике составляла 400-450 особей. 

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