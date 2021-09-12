В Краснодаре на день закроют проезд по улице Орджоникидзе
16 сентября водители не смогут проехать по участку улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной
В четверг 16 сентября в городе пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню образования Краснодарского края.
Из-за этого с 6:00 и до окончания праздника проезд по участку улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной будет закрыт. Там организуют стоянку транспорта для участников и гостей мероприятия.
Припаркованные автомобили с улиц начнут убирать с 22:00 15 сентября, сообщили 12 сентября в пресс-службе мэрии Краснодара.
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