В Краснодаре на день закроют проезд по улице Орджоникидзе

Краснодарский край

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16 сентября водители не смогут проехать по участку улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной

В четверг 16 сентября в городе пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню образования Краснодарского края.

Из-за этого с 6:00 и до окончания праздника проезд по участку улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной будет закрыт. Там организуют стоянку транспорта для участников и гостей мероприятия.

Припаркованные автомобили с улиц начнут убирать с 22:00 15 сентября, сообщили 12 сентября в пресс-службе мэрии Краснодара.

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В Краснодаре на день закроют проезд по улице Орджоникидзе
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