В море у Анапы произошло землетрясение

Краснодарский край

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Утром 11 сентября в Черном море на глубине 10 км зафиксировали толчки магнитудой 3,7

11 сентября в 10:10 сейсмостанция Анапы зафиксировала землетрясение. Согласно датчикам, толчки магнитудой 3,7 единиц произошли в акватории Черного моря на глубине 10 км.

В ближайшем городе к эпицентру Анапе землетрясение на поверхности не ощутилось. Жалоб от населения не было, а все системы работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

Юга.ру писали, что в марте и апреле между Анапой и Новороссийском произошло два землетрясения. 

Анапа Землетрясения Происшествия Черное море

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