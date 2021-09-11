В море у Анапы произошло землетрясение

11 сентября в 10:10 сейсмостанция Анапы зафиксировала землетрясение. Согласно датчикам, толчки магнитудой 3,7 единиц произошли в акватории Черного моря на глубине 10 км.

В ближайшем городе к эпицентру Анапе землетрясение на поверхности не ощутилось. Жалоб от населения не было, а все системы работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Юга.ру писали, что в марте и апреле между Анапой и Новороссийском произошло два землетрясения.