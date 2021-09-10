Девятиклассник из Новороссийска победил в конкурсе и потратил денежный приз на корм бездомным собакам

Девятиклассник школы № 27 Владимир Иванов занял призовое место в конкурсе финансовой грамотности от QIWI-банка. В подарок он получил сертификат в магазин Ozon на 15 тыс. рублей. Приз школьник потратил на благотворительность.

Подросток купил 150 кг собачьего корма для центра передержки волонтерского общества «Преданное сердце». В инстаграме центра написали, что семья мальчика часто помогает волонтерам с животным: гуляют с ними и предоставляют транспорт.