Девятиклассник из Новороссийска победил в конкурсе и потратил денежный приз на корм бездомным собакам

Краснодарский край

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Новороссийский школьник купил 150 кг корма в приют для собак

Девятиклассник школы № 27 Владимир Иванов занял призовое место в конкурсе финансовой грамотности от QIWI-банка. В подарок он получил сертификат в магазин Ozon на 15 тыс. рублей. Приз школьник потратил на благотворительность.

Подросток купил 150 кг собачьего корма для центра передержки волонтерского общества «Преданное сердце». В инстаграме центра написали, что семья мальчика часто помогает волонтерам с животным: гуляют с ними и предоставляют транспорт.

«Теперь сытыми будут более 50 собак. Наша благодарность не знает границ!», — написали волонтеры.

Благотворительность Животные Новороссийск Школьники

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