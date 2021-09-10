Девятиклассник из Новороссийска победил в конкурсе и потратил денежный приз на корм бездомным собакам
Новороссийский школьник купил 150 кг корма в приют для собак
Девятиклассник школы № 27 Владимир Иванов занял призовое место в конкурсе финансовой грамотности от QIWI-банка. В подарок он получил сертификат в магазин Ozon на 15 тыс. рублей. Приз школьник потратил на благотворительность.
Подросток купил 150 кг собачьего корма для центра передержки волонтерского общества «Преданное сердце». В инстаграме центра написали, что семья мальчика часто помогает волонтерам с животным: гуляют с ними и предоставляют транспорт.
«Теперь сытыми будут более 50 собак. Наша благодарность не знает границ!», — написали волонтеры.
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