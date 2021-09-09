В Краснодаре полковник обещал не подводить обвиняемых под статью за 40 млн рублей
В Краснодаре задержали полковника краевого управления МВД за взятку в 40 млн рублей
Замначальника информационного цента ГУ МВД по Краснодарскому краю задержали сотрудники управления собственной безопасности при получении 3 млн рублей 7 сентября. Это был второй аванс от взятки в 40 млн рублей.
Как рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю, в полиции расследуют дело о незаконном обороте сильнодействующих средств. Замначальника информцентра знал подробности дела и рассказал родственнице двух фигурантов, что следствие хочет квалифицировать более тяжелую статью. Полковник сказал, что за 40 млн рублей может договориться, чтобы дело не перевалифицировали.
Источник сообщил «Комсомольской правде», что фигуранты дела занимались торговлей синтетическим противоэпилептическим средством, которое опасно принимать без рецепта. При обыске у них нашли около пяти тысяч таблеток. Изначально их обвиняли по статье за незаконный оборот сильнодействующих веществ, но затем усмотрели организацию преступного сообщества. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Читайте также:
Женщина согласилась на условия и передала полковнику первый аванс в размере 7 млн рублей, а затем сообщила об этом в полицию. 7 сентября она передала еще 3 млн рублей. Тогда замначальника задержали.
В Следкоме замначальнику вынесли обвинение по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Его остранили от должности и заключили под стражу.
Должность замначальника занимал Александр Полянчев. Данные о нем удалили с сайта краевого ГУ МВД, однако информация еще осталась в кэше поисковика Google.
В 2012 году «Российская газета» писала, что Александру Полянчеву незаконно присвоили звание майора полиции. Кроме того, отчим Полянчева Станислав Башкатов незаконно перевел его на должность начальника уголовного розыска ОМВД Курганинского района.