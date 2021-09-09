В Краснодаре полковник обещал не подводить обвиняемых под статью за 40 млн рублей

Замначальника информационного цента ГУ МВД по Краснодарскому краю задержали сотрудники управления собственной безопасности при получении 3 млн рублей 7 сентября. Это был второй аванс от взятки в 40 млн рублей.

Как рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю, в полиции расследуют дело о незаконном обороте сильнодействующих средств. Замначальника информцентра знал подробности дела и рассказал родственнице двух фигурантов, что следствие хочет квалифицировать более тяжелую статью. Полковник сказал, что за 40 млн рублей может договориться, чтобы дело не перевалифицировали.

Источник сообщил «Комсомольской правде», что фигуранты дела занимались торговлей синтетическим противоэпилептическим средством, которое опасно принимать без рецепта. При обыске у них нашли около пяти тысяч таблеток. Изначально их обвиняли по статье за незаконный оборот сильнодействующих веществ, но затем усмотрели организацию преступного сообщества. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.