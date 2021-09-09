В краснодарском общежитии нашли тело мужчины

В ночь на 8 сентября в общежитии на улице Алтайской обнаружили тело 43-летнего мужчины, сообщил интернет-портал «Кубань 24». Он жил один и несколько дней не общался с родными. К нему ночью приехал брат, чтобы навестить, и обнаружил родственника повешенным, после чего вызвал полицию.

Специалисты прибыли на место и осмотрели тело. Они установили, что 43-летний мужчина умер четыре-пять дней назад. Из-за того, что окно было открыто, соседи не почувствовали запаха разложения. Незадолго до происшествия мужчина уволился с работы.

Следователь СО по Карасунскому округу Роман Назаров рассказал журналистам, что назначена проверка и судебно-медицинская экспертиза.

Юга.ру писали, что в июле солдат-срочник покончил с собой в воинской части Майкопа.