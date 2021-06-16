Солдат-срочник покончил с собой в воинской части Майкопа — СМИ

Адыгея

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16 июня стало известно о смерти солдата из Воронежа в воинской части Майкопа

20-летнего срочника из Воронежа Михаила Евлахова призвали на службу в нынешнем году. Сначала он отправился учебную часть Острогожска, а после распределения попал в воинскую часть 13714 Майкопа.

Мать парня 16 июня рассказала порталу «МОЕ! Online», что Михаил созванивался с родителями и жаловался на сослуживцев. Его нашли мёртвым в поле на территории воинской части. Об этом ей сообщили накануне.

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Женщина уверена, что её сына довели до самоубийства. По её словам, по факту смерти её сына возбуждено уголовное дело «Доведение до самоубийства». В Майкоп вылетел отец парня, СМИ сообщают, что он опознал сына. 

Юга.ру пытались получить комментарий по данной ситуации в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России. По получить ответ так и не удалось.

Ранее Юга.ру писали, что в Воронеже будут судить военного, который в 2019 году избил солдата-срочника из Краснодарского края Степана Цымбала. Следствие решило, что кубанский солдат покончил с собой в военчасти под Воронежем. Его нашли со связанными руками и пакетом на голове.

Армия Происшествия Самоубийства

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