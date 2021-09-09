Кубанская тыква-гигант попала на шоу «Вечерний Ургант»

Фермер из Новопокровского района вырастил тыкву в полтонны тонны и она оказалась такой большой, что ее заметили на «Первом канале»

6 сентября в Ставропольском крае завершилось соревнование между фермерами «Агробатл-2021». Первое место в категории «самая большая тыква» занял овощ Максима Величко — фермера из Новопокровского района.

Величко вырастил тыкву весом 544 кг. Овощ оказался таким большим, что взвешивать его пришлось при помощи манипулятора. Также агроном завоевал серебро в другой категории — он вырастил арбуз весом почти в 60 кг.

С другими овощами-гигантами можно ознакомиться в инстаграм-аккаунте соревнования.