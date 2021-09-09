Кубанская тыква-гигант попала на шоу «Вечерний Ургант»

Краснодарский край, Вся Россия

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Фермер из Новопокровского района вырастил тыкву в полтонны тонны и она оказалась такой большой, что ее заметили на «Первом канале»

6 сентября в Ставропольском крае завершилось соревнование между фермерами «Агробатл-2021». Первое место в категории «самая большая тыква» занял овощ Максима Величко — фермера из Новопокровского района. 

Величко вырастил тыкву весом 544 кг. Овощ оказался таким большим, что взвешивать его пришлось при помощи манипулятора. Также агроном завоевал серебро в другой категории — он вырастил арбуз весом почти в 60 кг.

С другими овощами-гигантами можно ознакомиться в инстаграм-аккаунте соревнования. 

Вечером 8 сентября о тыкве заговорили на шоу «Вечерний Ургант». Ведущий с коллегой сначала поспорили, насколько сложно вырастить такого гиганта, а потом Ургант пошутил, что из овоща можно было сделать карету Золушки или конуру для собаки.

Ранее кубанский фермер вырастил 64-килограммовый арбуз, а в 2012 году в Мостовском районе стали расти гигантские овощи и местные жители обвинили в этом НЛО.

Новопокровский район Продукты питания Растениеводство

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