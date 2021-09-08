В Краснодаре самую большую школу в ЮФО планируют достроить до конца 2021 года

Краснодарский край

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В Краснодаре крупнейшую школу ЮФО на 1,8 тыс. человек хотят построить раньше срока

Напомним, строительство школы на 1 тыс. 875 человек началось в 2019 году на улице Конгрессной в Краснодаре. Общая площадь участка образовательного учреждения — 3,3 га, площадь помещений — 31 тыс. кв. метров. Строительство планировали завершить в 2022 году.

В школе будут три спортзала, тренажерный зал, спортивное ядро, актовый зал на 850 мест, большая столовая на 750 мест. На прилегающей территории оборудуют спортивные и детские площадки, а также футбольное поле с беговыми дорожками. 

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8 сентября в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что строительные работы идут с опережением и закончатся раньше срока. Школу обещали достроят до конца 2021 года. 

Также до конца декабря введут в эксплуатацию новый корпус школы № 86 в станице Старокорсунской и детский сад на 80 мест в микрорайоне Гидростроителей.

Краснодар Школа

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