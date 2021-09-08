Глава МЧС России погиб, спасая человека

Трагедия произошла в Норильске во время съемок учебного фильма МЧС

8 сентября во время командировки в Норильск погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Он приехал на учения по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций и умер, спасая жизнь человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

По словам источника РБК, Зиничев погиб во время съемки для учебного фильма МЧС. Он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале рассказала, что Зиничев с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду, тогда Зиничев рванул за ним и разбился о выступающий камень.

Зиничева вместе с оператором эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, но спасти их не удалось.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принес свои соболезнования и сказал, что был знаком с Зиничевым много лет.

«Он неоднократно приезжал к нам на Кубань во время ЧС — пожаров и наводнений. Профессионал с большой буквы», — сказано в сообщении.