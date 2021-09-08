Глава МЧС России погиб, спасая человека
Трагедия произошла в Норильске во время съемок учебного фильма МЧС
8 сентября во время командировки в Норильск погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Он приехал на учения по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций и умер, спасая жизнь человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
По словам источника РБК, Зиничев погиб во время съемки для учебного фильма МЧС. Он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника съемочной группы.
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале рассказала, что Зиничев с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду, тогда Зиничев рванул за ним и разбился о выступающий камень.
Зиничева вместе с оператором эвакуировали на вертолете и доставили в больницу, но спасти их не удалось.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принес свои соболезнования и сказал, что был знаком с Зиничевым много лет.
«Он неоднократно приезжал к нам на Кубань во время ЧС — пожаров и наводнений. Профессионал с большой буквы», — сказано в сообщении.
Кто такой Евгений Зиничев?
Евгений Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде.
Закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и «финансы и кредит». В 1984–1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте. С 1987 по 1991 год служил в КГБ СССР. Работал в Центральном аппарате ФСБ России, начав карьеру с должности оперативного сотрудника, и стал главой регионального управления.
Служил в личной охране Службы безопасности президента РФ, а в 2016 году был назначен заместителем директора ФСБ России и получил звание генерал-лейтенанта.
В 2018 году вступил в должность главы МЧС.