В Сочи зацвели краснокнижные крокусы
В горах сочинского нацпарка зацвело несколько видов шафранов, в том числе краснокнижных
Осенью в Сочинском национальном парке зацвели четыре вида крокусов или, как их еще называют, шафранов. Три из них внесены в Красную книгу. Все шафраны относятся к семейству Ирисовых (Iridaceae).
Шафран красивый (Crocus speciosus Bieb.) можно найти в Сочинском национальном парке в окрестностях Лазаревского, в долине реки Аше ниже села Хатлапе, на горе Хакукай и других местах. Он цветет в сентябре-ноябре фиолетовым околоцветником с пурпурными жилками на каждом листочке. Этот вид внесен в Красную книгу России. В Сочинском парке очень малая численность шафрана красивого.
Другой вид — шафран Суворова (Crocus x suworowianus C.Koch.) встречается в Сочинском национальном парке на хребте Аибга. У него светло-желтые цветки, а внутри светло-пурпурные жилки. Цветет с конца августа до конца сентября. Из-за освоения площади хребта Аибга уменьшается численность вида и шафран Суворова внесен в Красную книгу Краснодарского края.
Шафран долинный (Crocus vallicola Herb.) встречается в Сочинском национальном парке на хребте Аишха, хребте Аибга, у озер Хмелевского на Эсто-хребте. Дает цветки бледно-молочного цвета или со слабым желтоватым оттенком, изнутри со светло-пурпуровыми жилками. Цветет с начала сентября до выпадения снега. Численность также шафрана долинного также сокращается из-за освоения высокогорных районов. Вид входит в Красную книгу РФ и Краснодарского края.
Шафран Шарояна (Сrocus scharojanii Rupr.) можно встретить в Сочинском национальном парке на хребте Аишха, хребте Аибга, горе Аутль и горе Хакудж. У шафрана Шарояна цветки ярко-оранжевые без полосок. Цветет с конца августа до конца сентября.
В пресс-службе Сочинского национального парка просят удержаться от желания сорвать шафраны, ведь они — уязвимые виды и цветам место на лугах, а не в букетах.
Напомним, в августе в Сочинском нацпарке созрели смертельно опасные плоды тунга Форда.