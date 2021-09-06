В Сочи зацвели краснокнижные крокусы

В горах сочинского нацпарка зацвело несколько видов шафранов, в том числе краснокнижных

Осенью в Сочинском национальном парке зацвели четыре вида крокусов или, как их еще называют, шафранов. Три из них внесены в Красную книгу. Все шафраны относятся к семейству Ирисовых (Iridaceae).

Шафран красивый (Crocus speciosus Bieb.) можно найти в Сочинском национальном парке в окрестностях Лазаревского, в долине реки Аше ниже села Хатлапе, на горе Хакукай и других местах. Он цветет в сентябре-ноябре фиолетовым околоцветником с пурпурными жилками на каждом листочке. Этот вид внесен в Красную книгу России. В Сочинском парке очень малая численность шафрана красивого.

Другой вид — шафран Суворова (Crocus x suworowianus C.Koch.) встречается в Сочинском национальном парке на хребте Аибга. У него светло-желтые цветки, а внутри светло-пурпурные жилки. Цветет с конца августа до конца сентября. Из-за освоения площади хребта Аибга уменьшается численность вида и шафран Суворова внесен в Красную книгу Краснодарского края.