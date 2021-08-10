В Сочинском нацпарке созрели смертельно опасные плоды тунга Форда

Тунг Форда — листопадное дерево из семейства молочайные. Всего в роду известно пять видов тунга, среди которых есть и те, что не отличаются ядовитыми свойствами. Дерево растет в Китае и Северном Вьетнаме, а культивируется в странах тропической Азии, Африки и Южной Америки, на Антильских островах, в Австралии и Новой Зеландии.

В Россию тунг привез знаменитый ботаник А. Н. Краснов в 1897 году. Первые саженцы были высажены в поселке недалеко от Батуми. В советское время тунг имел большое промышленное значение для страны. В Сочи, Грузии и Абхазии высаживались обширные технические плантации этого растения. В настоящий момент сбором семян и производством тунгового масла занимается всего шесть стран в мире.