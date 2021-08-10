В Сочинском нацпарке созрели смертельно опасные плоды тунга Форда
Тунговое дерево растет в Дендрарии нацпарка Сочи недалеко от Сада непрерывного цветения, а его плоды напоминают инжир
Тунг Форда — листопадное дерево из семейства молочайные. Всего в роду известно пять видов тунга, среди которых есть и те, что не отличаются ядовитыми свойствами. Дерево растет в Китае и Северном Вьетнаме, а культивируется в странах тропической Азии, Африки и Южной Америки, на Антильских островах, в Австралии и Новой Зеландии.
В Россию тунг привез знаменитый ботаник А. Н. Краснов в 1897 году. Первые саженцы были высажены в поселке недалеко от Батуми. В советское время тунг имел большое промышленное значение для страны. В Сочи, Грузии и Абхазии высаживались обширные технические плантации этого растения. В настоящий момент сбором семян и производством тунгового масла занимается всего шесть стран в мире.
Тунг Форда — листопадное дерево высотой 5–10 метров, имеет кожистые голые листья с длинными черенками, которые могут достигать 20 см в длину. Прямые ветви расходятся от ствола мутовками, как спицы зонта, поэтому крона выглядит несколько приплюснутой. Ствол невысокий со светло-серой корой. Цвести и плодоносить тунг начинает на третьем году жизни, максимальное плодоношение отмечается в возрасте 10–20 лет, а затем урожайность падает.
В сочинском Дендрарии дерево растет в верхней части парка, недалеко от Сада птиц и Сада непрерывного цветения. По периметру произрастания дерева установлены специальные таблички.
В администрации парка рассказали, что все части дерева, включая цветы и плоды, смертельно ядовиты:
«Мы убедительно просим гостей нашего дендропарка любоваться коварным экзотом со стороны. Противоядия от отравления ядом тунга до сих пор не существует».