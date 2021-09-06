Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил придумать, что делать со скоплением родителей около школ

На главной городской планерке 6 сентября мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что скопление родителей у школ нарушает антитеррористические и эпидемиологические требования.

«Начало учебного года — это решение организационных вопросов. На сегодня есть определенные логистические проблемы», — сказал Первышов.

Мэр отметил, что с началом холодного времени года скопления родителей вызовет неудобство. Он поручил рассмотреть пути решения проблемы.