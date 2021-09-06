Мэр Краснодара призвал что-то сделать с большой очередью родителей, которые приходят забирать детей из школ
Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил придумать, что делать со скоплением родителей около школ
На главной городской планерке 6 сентября мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что скопление родителей у школ нарушает антитеррористические и эпидемиологические требования.
«Начало учебного года — это решение организационных вопросов. На сегодня есть определенные логистические проблемы», — сказал Первышов.
Мэр отметил, что с началом холодного времени года скопления родителей вызовет неудобство. Он поручил рассмотреть пути решения проблемы.
3 сентября, 13:15«Демонстративная казнь»
На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей
2 сентября, 11:11Как жить в Музыкальном районе Краснодара
Экскурсию ведет художница Юля Шафаростова
2 сентября, 10:05 ПартнерскийМежду бодипозитивом и стереотипами
Говорим о любви к своему телу с психотерапевтом, тренерами и пластическим хирургом