Мэр Краснодара призвал что-то сделать с большой очередью родителей, которые приходят забирать детей из школ

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил придумать, что делать со скоплением родителей около школ

На главной городской планерке 6 сентября мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что скопление родителей у школ нарушает антитеррористические и эпидемиологические требования.

«Начало учебного года — это решение организационных вопросов. На сегодня есть определенные логистические проблемы», — сказал Первышов.

Мэр отметил, что с началом холодного времени года скопления родителей вызовет неудобство. Он поручил рассмотреть пути решения проблемы.

Как писали Юга.ру, в этом году впервые в Краснодаре набрали в одну из школ 840 первоклассников. А всего в городе в первые классы пошли свыше 21,2 тыс. детей. При этом из-за пандемии на линейки 1 сентября пустили не всех взрослых — разрешили прийти только родителям первоклассников.

Евгений Первышов Краснодар Школа Школьники

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