31 августа в Следственном комитете по краю рассказали, что в Динском районе будут судить двух мужчин по обвинению в похищении местного жителя.

Следствие установило, что в 2018 году 29-летний динчанин купил у 42-летнего знакомого автомобиль в рассрочку, но тот потребовал отдать всю сумму. Мужчина согласился и в течение нескольких месяцев выплатил долг. Но после этого обвиняемый продолжил требовать деньги и вместе 53-летним соучастником поехал в Сочи, где в то время находился динчанин. Мужчины похитили его, избили, отобрали мобильный телефон и предположительно украли 10 тыс. рублей из чехла смартфона.