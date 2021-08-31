На Кубани будут судить двух мужчин за похищение динчанина. Из-за издевательств в плену он пытался покончить с собой
В Динской двое мужчин похитили 29-летнего местного жителя, издевались над ним и вымогали деньги
31 августа в Следственном комитете по краю рассказали, что в Динском районе будут судить двух мужчин по обвинению в похищении местного жителя.
Следствие установило, что в 2018 году 29-летний динчанин купил у 42-летнего знакомого автомобиль в рассрочку, но тот потребовал отдать всю сумму. Мужчина согласился и в течение нескольких месяцев выплатил долг. Но после этого обвиняемый продолжил требовать деньги и вместе 53-летним соучастником поехал в Сочи, где в то время находился динчанин. Мужчины похитили его, избили, отобрали мобильный телефон и предположительно украли 10 тыс. рублей из чехла смартфона.
Также 43-летний обвиняемый вынудил динчанина купить ему телефон Iphone XS Max, угрожая распространением в интернете фейковой информации о потерпевшем.
Из-за издевательств в плену 29-летний мужчина решил покончить с собой. Его вовремя нашли и спасли.
В отношении похитителей возбудили уголовное дело по нескольким статьям: пп.«а,з» ч.2 ст.126 УК РФ (Похищение человека группой лиц), ст.161, ч.ч.1,2 (Грабеж, совершенный группой лиц), ст.163 УК РФ (Вымогательство) и п.«г» ч.2 ст.110 УК РФ (Доведение до самоубийства группой лиц по предварительному сговору).
Следствие направило обвинительное заключение в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Ранее в Краснодаре задержали мужчин, похитивших 20-летнего парня.