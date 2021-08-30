В Крымске прогнозируют подъем уровня воды в реках

Глава Крымского района Сергей Лесь 30 августа предупредил жителей о подъеме уровня воды в реках из-за ливней

Глава Крымского района Сергей Лесь написал в своем телеграме, что на территории района ожидается ухудшение погоды и прогнозируется возникновение ЧС:

«31 августа ожидается усиление ветра до 15 м/с, дождь с грозой, подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок с возможным подтоплением территорий».

Кроме того, возрастает вероятность ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий электропередачи, нарушения работы транспорта и ЖКХ, обрушения рекламных щитов, крыш и падения деревьев.