В Крымске прогнозируют подъем уровня воды в реках

Краснодарский край

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Глава Крымского района Сергей Лесь 30 августа предупредил жителей о подъеме уровня воды в реках из-за ливней

Глава Крымского района Сергей Лесь написал в своем телеграме, что на территории района ожидается ухудшение погоды и прогнозируется возникновение ЧС:

«31 августа ожидается усиление ветра до 15 м/с, дождь с грозой, подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок с возможным подтоплением территорий».

Кроме того, возрастает вероятность ЧС и происшествий, связанных с обрывом линий электропередачи, нарушения работы транспорта и ЖКХ, обрушения рекламных щитов, крыш и падения деревьев.

Как писали Юга.ру, из-за непогоды режим повышенной готовности вводили в Крымском районе 10 августа. А 20 августа в районе затопило станицу Нижнебаканскую и село Южное.

Крымский район Сергей Лесь

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