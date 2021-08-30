Адыгее передали боевое знамя 95-й Молдавской стрелковой дивизии

Боевой путь 95-й Молдавской стрелковой дивизии тесно связан с освобождением Адыгеи от немецко-фашистских захватчиков. В июле 1942 года отдельные соединения воинского формирования вошли в состав 95-й Стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, обеспечившей успех Краснодарской наступательной операции и освобождение Майкопа в январе 1943 года.

Торжественная передача состоялась 29 августа на Центральном мемориале в Майкопе. В церемонии приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов и первый заместитель командующего 49 армии, генерал Валерий Плохотнюк.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сказал, что военная реликвия теперь будет храниться в Национальном республиканском музее и поблагодарил командование Южного военного округа за передачу знамени.

«Мы глубоко бесконечно благодарны бойцам, освободившим нашу республику. Обязуемся бережно хранить это боевое знамя. В такие минуты вспоминаешь о подвиге наших дедов и прадедов, о той цене, которую пришлось им заплатить за свободное будущее. Они показали всему миру силу единства, мощь нашей армии», — сказал Кумпилов.

Отдельно Глава Адыгеи выразил благодарность личному составу военного гарнизона в Майкопе за организацию и проведение форума в Адыгее.

К собравшимся также обратился первый заместитель командующего 49 армии, генерал Валерий Плохотнюк. Он отметил высокую организацию мероприятий форума и слаженную работу региональных органов власти с военными подразделениями округа.