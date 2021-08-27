На Кубани свободны всего 639 коек для больных коронавирусом

На брифинге по заболеваемости COVID-19 рассказали, сколько есть мест в кубанских больницах

27 августа оперативный штаб Кубани провел брифинг по заболеваемости COVID-19 в регионе.

Ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова рассказала, что в крае развернуто 7 тыс. 740 коек в 28 госпиталях. Из них свободны всего 639 мест .

Дополнительно на Кубани развернуты 741 реанимационные койки, но если потребуется, добавят еще 253 мест.

Также на брифинге рассказали, что сейчас в стационарах лечится 3 тыс. 463 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а дома — 8 тыс. 383 человек.