На Кубани свободны всего 639 коек для больных коронавирусом
На брифинге по заболеваемости COVID-19 рассказали, сколько есть мест в кубанских больницах
27 августа оперативный штаб Кубани провел брифинг по заболеваемости COVID-19 в регионе.
Ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова рассказала, что в крае развернуто 7 тыс. 740 коек в 28 госпиталях. Из них свободны всего 639 мест.
Дополнительно на Кубани развернуты 741 реанимационные койки, но если потребуется, добавят еще 253 мест.
Также на брифинге рассказали, что сейчас в стационарах лечится 3 тыс. 463 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а дома — 8 тыс. 383 человек.
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