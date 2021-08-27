В Тбилисском районе под поездом погибла 16-летняя девушка

В пресс-службе Краснодарского ЛУ МАД РФ на транспорте сообщили, что трагедия случилась около 5:20 утра на железнодорожном переезде в станице Ладожской. Как пояснил машинист грузового поезда, он увидел девушку, идущую в колее железной дороги, пожал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.

Столкновения избежать не удалось. От полученных травм 16-летняя девушка скончалась на месте. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.