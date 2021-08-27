В Тбилисском районе под поездом погибла 16-летняя девушка

Краснодарский край

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Утром 27 августа в станице Ладожской грузовой поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку

В пресс-службе Краснодарского ЛУ МАД РФ на транспорте сообщили, что трагедия случилась около 5:20 утра на железнодорожном переезде в станице Ладожской. Как пояснил машинист грузового поезда, он увидел девушку, идущую в колее железной дороги, пожал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.

Столкновения избежать не удалось. От полученных травм 16-летняя девушка скончалась на месте. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. 

Как писали Юга.ру, 10 июля в Краснодаре электричка сбила 12-летнюю девочку, в момент столкновения она была в наушниках. А 18 июня в Сочи поезд сбил 17‑летнего подростка. Парень остался жив и получил открытую черепно-мозговую травму.

Поезда смерть Тбилисский район

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В Тбилисском районе под поездом погибла 16-летняя девушка
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