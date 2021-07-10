В Краснодаре 12-летнюю девочку сбила электричка

Около 12:20 на железнодорожном перегоне «Витаминный — Краснодар-2» около 12-летнюю девочку сбил электропоезд Ростов — Краснодар. Ребенок погиб на месте.

В пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте сообщили, что машинист увидел, как девочка шла вдоль железнодорожных путей. Он сигналил ей и пытался остановить поезд, но избежать столкновения не удалось.