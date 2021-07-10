В Краснодаре 12-летнюю девочку сбила электричка

Краснодарский край

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Трагедия произошла 10 июля на железнодорожном перегоне «Витаминный – Краснодар-2»

Около 12:20 на железнодорожном перегоне «Витаминный — Краснодар-2» около 12-летнюю девочку сбил электропоезд Ростов — Краснодар. Ребенок погиб на месте.

В пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте сообщили, что машинист увидел, как девочка шла вдоль железнодорожных путей. Он сигналил ей и пытался остановить поезд, но избежать столкновения не удалось.

В момент случившегося девочка была в наушниках. На место происшествия выехала оперативно-следственная группа Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте.

Как писали Юга.ру, 18 июня в Сочи поезд сбил 17-летнего подростка. Парень остался жив и получил открытую черепно-мозговую травму. 

Дети Поезда смерть

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