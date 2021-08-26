Кубанские поликлиники стали работать круглосуточно из-за коронавируса

25 августа поликлиники в 16 муниципалитетах региона перевели на новый режим работы. Такое решение приняли из-за коронавирусной нагрузки на систему скорой и амбулаторной помощи. Министр здравоохранения края Евгений Филиппов сообщил, что сейчас в среднем по краю врачи принимают более 6 тыс. вызовов в сутки.

«Мы проанализировали ситуацию и выяснили, что наибольшая загрузка приходится на 16 районов. Чтобы жители этих муниципалитетов могли получить необходимую медицинскую помощь принято решение перевести выездные бригады поликлиники на круглосуточный режим работы», — сказал Филиппов.

Выездные бригады работают по-новому режиму в Краснодаре, Анапе, Сочи, Геленджике, Новороссийске, Армавире, Абинском, Белореченском, Кореновском, Крымском, Кавказском, Мостовском, Северском, Темрюкском, Туапсинском и Тихорецком районах.

Фельдшеры на вызове проведут осмотр, окажут помощь, а при необходимости организуют госпитализацию, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в июле краснодарскую психбольницу переоборудовали в ковид-госпиталь.