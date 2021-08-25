В Краснодарском крае на школьные линейки 1 сентября не пустят родителей

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 25 августа сообщил в своем телеграме, что краевой Роспотребнадзор порекомендовал провести в школах День знаний только для 1,9 и 11 классов.

Также в ведомстве посоветовали ограничить присутствие взрослых на празднике. Поэтому побывать на школьных линейках смогут только родители первоклассников.

«Надеюсь на понимание со стороны родителей. Только так мы сможем сохранить учебный процесс и не допустить перехода на «дистанционку» сразу после проведения линеек», — написал Кондратьев.

Глава края отметил, что в этом году на Кубани за парты сядут более 725 тыс. учеников, из них 79 тыс. — первоклассники.