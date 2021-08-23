В Краснодаре построят детский сад в военном городке

23 августа власти Краснодара рассказали, что им удалось получить в муниципальную собственность участок в военном городке по улице Репина. Теперь там построят детский сад

На городской планерке 23 августа в администрации Краснодара мэр Первышов напомнил, что ранее на встречах с жителями военного городка по улице Репина обсуждалась необходимость построить детский сад.

«Мы провели работу, в Генеральном плане отобразили детское дошкольное учреждение. Там его действительно не хватает. Все эти дома Минобороны РФ заселили военными, Росгвардией. Они все — военнослужащие, все имеют детей. По-хорошему, Министерство обороны должно было предусмотреть строительство школы и детского дошкольного учреждения. Но кроме жилья там ничего не построили», — отметил мэр Краснодара.

Администрация занималась переговорами с Министерством обороны с 2018 года. В августа этого года наконец удалось добиться передачи участка площадью в 10 тыс. 550 кв. м в муниципальную собственность.

Теперь участок зарегистрируют и передадут в департамент строительства, после чего выделят средства для проектирования детского сада. Первышов отметил, что обстановка с дошкольными учреждениями в военном городке «просто кричащая, действительно сложнейшая ситуация».

Напомним, в начале августа глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что до конца года в городе начнут строительство семи школ.