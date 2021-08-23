В Краснодаре неделя начнется с облачной погоды и «опасного солнца»

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре утром 23 августа 23 °С. Днем в кубанской столице будет облачно и без осадков, воздух прогреется до 28 °С. Кроме того, индекс ультрафиолета будет равен 7.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.