В Краснодаре неделя начнется с облачной погоды и «опасного солнца»

Краснодарский край

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Синоптики представили прогноз погоды на 23 августа в Краснодарском крае

По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре утром 23 августа 23 °С. Днем в кубанской столице будет облачно и без осадков, воздух прогреется до 28 °С. Кроме того, индекс ультрафиолета будет равен 7.

УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, следует использовать защитные средства от солнца.

Специалисты краснодарского гидрометцентра уточнили, что облачность прогнозируется по всему краю. Днем местами пройдут кратковременные дожди, возможен ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. Температура воздуха днем составит 25-30 °С.

На Черноморском побережье облачно. Днем столбики термометров покажут до 26-31 °С.

Напомним, «Росгидромет» включил Адыгею и Кубань в зону повышенного климатического риска. По данным специалистов, с каждым годом в этих регионах будет становиться все жарче и дождливее.

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