Граффити с гимнасткой Авериной украсили трансформаторную будку в ЮМР Краснодара

В конце августа в Юбилейном микрорайоне на трансформаторной будке появились граффити с изображением гимнастки Дины Авериной.

Дина Аверина — 23-летняя многократная чемпионка различных турниров по художественной гимнастике. На летней Олимпиаде в Токио заняла второе место, — Россия впервые с 1996 года осталась без золотой медали. После поражения Авериной многие стали критиковать судейство. Сестра-близнец Авериной Арин, которая также выступает за сборную России по художественной гимнастике, заняла на Олимпиаде четвертое место.

Художник Богдан вместе с помощником на каждой стороне будки решили изобразить по портрету Авериной в разных позах и с разными снарядами.

Журналист портала 93.RU узнала, что композицию делают участники арт-проекта Kracity , направленного на популяризацию уличного искусства в стране. Заказчик работы — управление по делам молодежи Западного округа.

В беседе с журналистом Юга.ру Богдан уточнил, что граффити — его инициатива, которую поддержали администрация Краснодара и управление по делам молодежи. Художник отметил, что был очень долгий процесс согласования по поводу того, чтобы рисунок появился именно на этой трансформаторной будке.

Богдан объяснил, что решил украсить будку (она находится в районе проспекта Чекистов), так как около восьми лет она стояла разрушенная и изрисованная вандалами. Работу планировали закончить сегодня, но художникам помешал дождь.

Мэрия помогает художникам с материалами. Так, на этот объект ушло около 200 баллончиков с краской. За саму работу им не платят. В планах художника — продолжить украшать город портретами олимпийцев.