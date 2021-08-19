В Перинатальном центре Краснодара разрешили партнерские роды во время пандемии

В Перинатальном центре Краевой клинической больницы № 2 рассказали, как записаться на партнерские роды и что для этого нужно

Для партнерских родов в Перинатальном центре ККБ №2 оборудовали специальные боксы, собщили 18 августа в инстаграме больницы.

Как рассказали порталу Юга.ру пресс-службе ККБ №2, партнерские роды не нововведение. Они были в больнице и раньше, просто из-за пандемии от такой услуги пришлось отказаться.

«Многие спрашивали про партнерские роды, но из-за карантинных мер это было невозможно. Сейчас при соблюдении определенных условий мы снова можем это позволить», — сказали в пресс-службе

Чтобы сопровождающий мог присутствовать на родах, в приемном отделении роженица должна заполнить заявление о желании рожать с партнером.

У сопровождающего должен быть ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до родов, и флюорография, заверенная печатью. С момента обследования должно пройти не более шести месяцев.

Также у партнера должна быть хлопчатобумажная одежда, сменная обувь и документы, подтверждающие родство.