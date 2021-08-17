Губернатор Кубани пообещал, что в июле в Туапсе наладят поставки газа. Местные жители говорят, что уже больше месяца живут без газа

Что случилось? В Туапсе уже долгое время проблемы с газом. Район находится в процессе подключения к природному газу, поэтому жители зависят от поставок сжиженного газа. Для них это источник отопления и горячей воды. Новые перебои с поставками начались в марте и длились до конца июня. Администрация Туапсе обещала завести административное дело на поставщика, а местные жители записали обращение к Путину. 29 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что выделит муниципалитету 62 млн рублей на покупку сжиженного газа. Поставки должны были возобновить с июля. В пресс-службе Краснодарского края Юга.ру уточнили, что Туапсе выделили бюджетный кредит на сумму 42 млн рублей. Средства поступили на счет администрации города в июле. Деньги собираются использовать, чтобы покрывать разницу между реальной стоимостью топлива на текущий момент и его ценой для населения.

Газ вернули? 11 августа местная жительница Туапсе рассказала Юга.ру, что газ подали после вмешательства губернатора, но не в полном объеме. Он быстро закончился, а новый подавали с перебоями. В местных пабликах уже с 12 июля туапсинцы стали жаловаться на отсутствие газа. Некоторые жители выражают сомнение, что выделенные губернатором деньги добрались до администрации Туапсе. Другая местная жительница рассказала, что в поселке Новомихайловском с Нового года серьезные проблемы с газом. Последней поставки в июле хватило на 10 дней. Женщина также сказала, что местные власти не комментируют ситуацию, а информацию приходится узнавать из интернета. 11 августа местный активист Валерий Хот в беседе с Юга.ру рассказал, что проблемы с поставками газа началась еще в сентябре-октябре прошлого года. Вмешательство губернатора и выделение средств для закупки газа не помогло — у самого Хота за июль газ появился только один раз. При этом местным жителям все еще приходят счета за услугу. Активист также рассказал, что на единственном газовозе в городе нет счетчика — газ в дома заливают «на глаз». Местные жители предлагали администрации и «Туапсегазу» установить весы и ввести общественный контроль, чтобы граждане следили за объемами поступающего в дома газа. Но власти и организация отказались.

«Пора в Туапсе вводить чрезвычайную ситуацию из-за газа. Местные жители хотят поставить на контроль поставки, готовы самостоятельно и бесплатно следить за объемами поступающего в дома газа. Туапсинцы просят, чтобы губернатор прислал комиссию и Александра Трембицкого, чтобы он руководил процессом. Может, тогда что-то изменится», — сказал Хот. К моменту публикации новости ситуация с газом в Туапсе и Туапсинском районе не наладилась. Что говорят власти? 9 августа пресс-служба Туапсе сообщила, что администрация города и района нашла нового поставщика — «ТрансНафта» из Усть-Лабинска.