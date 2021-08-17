Помните, Кондратьев пообещал решить проблему с поставками газа в Туапсе? Кажется, что-то пошло не так
Губернатор Кубани пообещал, что в июле в Туапсе наладят поставки газа. Местные жители говорят, что уже больше месяца живут без газа
Что случилось? В Туапсе уже долгое время проблемы с газом. Район находится в процессе подключения к природному газу, поэтому жители зависят от поставок сжиженного газа. Для них это источник отопления и горячей воды.
Новые перебои с поставками начались в марте и длились до конца июня. Администрация Туапсе обещала завести административное дело на поставщика, а местные жители записали обращение к Путину.
29 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что выделит муниципалитету 62 млн рублей на покупку сжиженного газа. Поставки должны были возобновить с июля.
В пресс-службе Краснодарского края Юга.ру уточнили, что Туапсе выделили бюджетный кредит на сумму 42 млн рублей. Средства поступили на счет администрации города в июле. Деньги собираются использовать, чтобы покрывать разницу между реальной стоимостью топлива на текущий момент и его ценой для населения.
Газ вернули? 11 августа местная жительница Туапсе рассказала Юга.ру, что газ подали после вмешательства губернатора, но не в полном объеме. Он быстро закончился, а новый подавали с перебоями.
В местных пабликах уже с 12 июля туапсинцы стали жаловаться на отсутствие газа. Некоторые жители выражают сомнение, что выделенные губернатором деньги добрались до администрации Туапсе.
Другая местная жительница рассказала, что в поселке Новомихайловском с Нового года серьезные проблемы с газом. Последней поставки в июле хватило на 10 дней. Женщина также сказала, что местные власти не комментируют ситуацию, а информацию приходится узнавать из интернета.
11 августа местный активист Валерий Хот в беседе с Юга.ру рассказал, что проблемы с поставками газа началась еще в сентябре-октябре прошлого года. Вмешательство губернатора и выделение средств для закупки газа не помогло — у самого Хота за июль газ появился только один раз. При этом местным жителям все еще приходят счета за услугу.
Активист также рассказал, что на единственном газовозе в городе нет счетчика — газ в дома заливают «на глаз». Местные жители предлагали администрации и «Туапсегазу» установить весы и ввести общественный контроль, чтобы граждане следили за объемами поступающего в дома газа. Но власти и организация отказались.
«Пора в Туапсе вводить чрезвычайную ситуацию из-за газа. Местные жители хотят поставить на контроль поставки, готовы самостоятельно и бесплатно следить за объемами поступающего в дома газа. Туапсинцы просят, чтобы губернатор прислал комиссию и Александра Трембицкого, чтобы он руководил процессом. Может, тогда что-то изменится», — сказал Хот.
К моменту публикации новости ситуация с газом в Туапсе и Туапсинском районе не наладилась.
Что говорят власти? 9 августа пресс-служба Туапсе сообщила, что администрация города и района нашла нового поставщика — «ТрансНафта» из Усть-Лабинска.
12 августа на сайте администрации Туапсинского района сообщили, что в город начнет поступать новая партия газа. Шесть магистральных грузовозов по 15,5 тонн зарезервировали у компании «ТрансНафта» — их направят ОАО «Туапсегоргаз», которое развезет топливо потребителям.
В тот же день Юга.ру связались с пресс-службой Туапсинского района, чтобы уточнить информацию о подаче газа. Там не смогли ответить на вопрос, обеспечены ли жители сейчас газом и сказали, что власти работают над новыми поставками — проблему обещали исправить к 14-15 августа.
17 августа журналист Юга.ру снова связался с пресс-службой Туапсинского района, чтобы проверить ситуацию. Представитель администрации сказал, что не может дать ответ по новым поставкам газа. Этим занимается самостоятельная организация «Туапсегоргаз», а администрацию они не информируют.