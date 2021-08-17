Режим ЧС в Анапе не будут снимать до полного восстановления инфраструктуры
Мэр Анапы Василий Швец 16 августа сообщил, что пострадавшие начнут получать выплаты со среды
Напомним, с 13 августа на Кубань обрушился мезоциклон. В Анапе за август выпал 271 мм осадков, или 5,5 месячных норм. Из-за затоплений в городе-курорте закрыли участки федеральных и региональных дорог, ввели режим ЧС и эвакуировали более 450 человек.
На совещании 16 августа глава Анапы Василий Швец заявил, что режим ЧС продлится в городе до полного восстановления инфраструктуры.
«Режим ЧС не будем снимать до тех пор, пока не устраним предпосылки подобных ситуаций, чтобы не допустить их повторения», — сказал Швец.
В селах, которые пострадали от наводнения, местные власти должны определить объемы работ по устранению последствий стихии и приступить к ним сразу, как сойдет вода.
Также Швец сообщил, что со среды пострадавшим начнут выплачивать по 10 тыс. рублей, и поручил открыть дополнительные пункты приема заявлений от пострадавших.
Как писали Юга.ру, ранее президент России Владимир Путин назвал масштаб стихийного бедствия в Краснодарском крае беспрецедентным и поручил местным властям оказать необходимую помощь пострадавшим.