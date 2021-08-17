Режим ЧС в Анапе не будут снимать до полного восстановления инфраструктуры

Напомним, с 13 августа на Кубань обрушился мезоциклон. В Анапе за август выпал 271 мм осадков, или 5,5 месячных норм. Из-за затоплений в городе-курорте закрыли участки федеральных и региональных дорог, ввели режим ЧС и эвакуировали более 450 человек.

На совещании 16 августа глава Анапы Василий Швец заявил, что режим ЧС продлится в городе до полного восстановления инфраструктуры.

«Режим ЧС не будем снимать до тех пор, пока не устраним предпосылки подобных ситуаций, чтобы не допустить их повторения», — сказал Швец.

В селах, которые пострадали от наводнения, местные власти должны определить объемы работ по устранению последствий стихии и приступить к ним сразу, как сойдет вода.

Также Швец сообщил, что со среды пострадавшим начнут выплачивать по 10 тыс. рублей, и поручил открыть дополнительные пункты приема заявлений от пострадавших.