Режим ЧС в Анапе не будут снимать до полного восстановления инфраструктуры

Краснодарский край

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Мэр Анапы Василий Швец 16 августа сообщил, что пострадавшие начнут получать выплаты со среды

Напомним, с 13 августа на Кубань обрушился мезоциклон. В Анапе за август выпал 271 мм осадков, или 5,5 месячных норм. Из-за затоплений в городе-курорте закрыли участки федеральных и региональных дорог, ввели режим ЧС и эвакуировали более 450 человек.

На совещании 16 августа глава Анапы Василий Швец заявил, что режим ЧС продлится в городе до полного восстановления инфраструктуры.

«Режим ЧС не будем снимать до тех пор, пока не устраним предпосылки подобных ситуаций, чтобы не допустить их повторения»,  — сказал Швец.

В селах, которые пострадали от наводнения, местные власти должны определить объемы работ по устранению последствий стихии и приступить к ним сразу, как сойдет вода.

Также Швец сообщил, что со среды пострадавшим начнут выплачивать по 10 тыс. рублей, и поручил открыть дополнительные пункты приема заявлений от пострадавших.

Как писали Юга.ру, ранее президент России Владимир Путин назвал масштаб стихийного бедствия в Краснодарском крае беспрецедентным и поручил местным властям оказать необходимую помощь пострадавшим.

Анапа Василий Швец Наводнения

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Режим ЧС в Анапе не будут снимать до полного восстановления инфраструктуры
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