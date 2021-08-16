В Краснодаре отремонтируют дорогу и тротуар к школе в Новознаменском

16 августа глава Краснодара Евгений Первышов поручил заасфальтировать дорогу к школе в ЖК «Сосновый бор» к 1 сентября

16 августа на городской планерке в администрации Краснодара рассказали о планах отремонтировать дорогу по 3-му Знаменскому проезду, которая ведет к школе в районе ЖК «Сосновый бор». Также проложат тротуар от жилой застройки до входа в школу.

Глава города Евгений Первышов поручил заасфальтировать дорогу к 1 сентября и организовать бесплатный подвоз детей к школе на автобусе.

«Мы должны организовать подвоз детей. Там расстояние от поселка хотя и небольшое, но это расстояние, которое школьникам придется преодолевать. Необходимо, чтобы они преодолевали его именно на автобусе, и этот подвоз будет бесплатным», — отметил мэр Краснодара.

В дальнейшем тротуар появится вдоль всего 3-го проезда. Работы по продлению тротуара планируют закончить до 30 октября. Также в дальнейшем есть планы по ремонту нескольких дорог в поселке Новознаменском.

Напомним, в Краснодаре с апреля ведутся ремонтные работы по улице Черкасской. Ремонт пообещали завершить до 31 августа.