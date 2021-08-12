12 августа СК ужесточил статью и начал обыски по делу о разливе нефти в Новороссийске. А губернатор сказал, что утечка нефти не повредит курортному сезону и экологии

Напомним, 7 августа произошел разлив нефти при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в акватории Черного моря. В пресс-службе КТК сообщили, что площадь загрязнения составила 200 м², но в Институте космических исследований РАН заявили, что площадь нефтяного загрязнения почти 80 км². В WWF рассказали, что 8 августа площадь пятна увеличилась до 94 км². Из-за разлива нефти в Генпрокуратуре РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды).

12 августа пресс-служба СК сообщила о переквалификации уголовного дела по ч.2 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде)

Сейчас следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, а в консорциуме КТК проводят обыски и допрашивают работников предприятий.

Отметим, что сегодня на место происшествия приехал губернатор Кондратьев. Он встретился с генеральным директором КТК для обсуждения аварии и облетел Черноморскую акваторию.