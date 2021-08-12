СК сообщил о серьезном вреде экологии из-за разлива нефти в Новороссийске. Кондратьев сказал, что море в порядке

Краснодарский край

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12 августа СК ужесточил статью и начал обыски по делу о разливе нефти в Новороссийске. А губернатор сказал, что утечка нефти не повредит курортному сезону и экологии

Напомним, 7 августа произошел разлив нефти при погрузке с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в акватории Черного моря. В пресс-службе КТК сообщили, что площадь загрязнения составила 200 м², но в Институте космических исследований РАН заявили, что площадь нефтяного загрязнения почти 80 км². В WWF рассказали, что 8 августа площадь пятна увеличилась до 94 км². Из-за разлива нефти в Генпрокуратуре РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды). 

12 августа пресс-служба СК сообщила о переквалификации уголовного дела по ч.2 ст. 252 УК РФ (Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде)

Сейчас следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, а в консорциуме КТК проводят обыски и допрашивают работников предприятий. 

Отметим, что сегодня на место происшествия приехал губернатор Кондратьев. Он встретился с генеральным директором КТК для обсуждения аварии и облетел Черноморскую акваторию. 

Кондратьев рассказал, что во время облета увидел чистое море. А отдыхающие на пляже в Абрау-Дюрсо рассказали ему, что на воде нет маслянистых пятен. 

Губернатор также сообщил «Интерфакс-Туризму», что утечка нефти была вовремя ликвидирована и причин для беспокойства нет.

«Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории. Никаких последствий разлива или утечки нефти мы не обнаружили. Никакой угрозы морской флоре и фауне, никакой угрозы отдыхающим нет. Курортный сезон сорван не будет», — сказал журналистам Кондратьев. 

Вениамин Кондратьев Новороссийск Разлив нефти Следственный комитет Экология

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СК сообщил о серьезном вреде экологии из-за разлива нефти в Новороссийске. Кондратьев сказал, что море в порядке
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