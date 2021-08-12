Помните скульптуры «Ёшкина кота» и «Бляхи-мухи», которые власти Краснодара пригрозили снести? Их закидали яйцами
12 августа стало известно, что скульптуры-ругательства закидали яйцами, а еще прояснилось, зачем краснодарский ресторатор их установил. Кстати, по его словам, арт-объекты стоят уже 2 (!) года
Напомним, несколько дней назад краснодарцы бурно обсуждали скульптуры, олицетворяющие народные ругательства, на аллее по улице 40-летия Победы. Посмотреть, как выглядят персонажи «Бляха-муха», «Впросырь», «Ёшкин кот», «Нехочуха» и другие, можно здесь.
Накануне мэрия Краснодара заявила, что фигуры установил незаконно владелец ресторана «Королева вдохновения», который расположен рядом с зеленой зоной. Если предприниматель не узаконит арт-объекты, их снесут.
Утром 12 августа телеканал «Краснодар» сообщил, что кто-то закидал скульптуры яйцами. Напомним, такая же участь постигла арт-объекты «Тороиды» на Кубанской Набережной.
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Журналист портала 93.RU поговорил с владельцем ресторана Юрием Матвиенко. Тот заявил, что установил скульптуры еще в 2019 году, но таблички с названиями персонажей повесили недавно. С этого момента начался весь ажиотаж.
По словам Матвиенко, в 2010 году его ресторан был крайней точкой города. По прошествии двух лет бизнесмен начал облагораживать территорию не только около ресторана, но и чуть дальше. В 2016 году посадили аллею, поставили лавочки, урны, фонари, а на Новый год — ставят ёлку. Сейчас там по вечерам собираются местные жители.
Матвиенко рассказал, что бывал в разных городах и видел там подобные скульптуры. Он решил, что такое можно поставить и в Краснодаре:
«Эти скульптуры были поставлены в 2019 году. Это творчество моего товарища Виталия Абрамова. Они не капитальные — сделаны из газобетона, пенопласта, дерева и покрыты красками, которые долго держатся и образуют пленку. Названия мы повесили неделю назад. Кроме того, теперь со скульптур стали на память срывать таблички».
Со скульптурами теперь фотографируются. Предприниматель сказал, что назвал бы это аллеей славянского фольклора. К решению администрации Матвиенко отнесся спокойно и сказал, что если фигуры можно узаконить, то он будет этим заниматься.
«Район ведь только строится, до благоустройства еще очень далеко. Мы не просто посадили деревья, мы за ними ухаживаем, поливаем, траву стрижем, мусор выбрасываем, лавочки красим. Приятно, когда вечером там сидят люди, музыканты играют на саксофоне или аккордеоне. Не хочется думать, что я сделал что-то плохое и провинился перед людьми. Я, наоборот, хотел сделать, чтобы было лучше, чтобы люди сидели и общались», — сказал Юрий Матвиенко.