12 августа стало известно, что скульптуры-ругательства закидали яйцами, а еще прояснилось, зачем краснодарский ресторатор их установил. Кстати, по его словам, арт-объекты стоят уже 2 (!) года

Напомним, несколько дней назад краснодарцы бурно обсуждали скульптуры, олицетворяющие народные ругательства, на аллее по улице 40-летия Победы. Посмотреть, как выглядят персонажи «Бляха-муха», «Впросырь», «Ёшкин кот», «Нехочуха» и другие, можно здесь. Накануне мэрия Краснодара заявила, что фигуры установил незаконно владелец ресторана «Королева вдохновения», который расположен рядом с зеленой зоной. Если предприниматель не узаконит арт-объекты, их снесут. Утром 12 августа телеканал «Краснодар» сообщил, что кто-то закидал скульптуры яйцами. Напомним, такая же участь постигла арт-объекты «Тороиды» на Кубанской Набережной.

Журналист портала 93.RU поговорил с владельцем ресторана Юрием Матвиенко. Тот заявил, что установил скульптуры еще в 2019 году, но таблички с названиями персонажей повесили недавно. С этого момента начался весь ажиотаж. По словам Матвиенко, в 2010 году его ресторан был крайней точкой города. По прошествии двух лет бизнесмен начал облагораживать территорию не только около ресторана, но и чуть дальше. В 2016 году посадили аллею, поставили лавочки, урны, фонари, а на Новый год — ставят ёлку. Сейчас там по вечерам собираются местные жители. Матвиенко рассказал, что бывал в разных городах и видел там подобные скульптуры. Он решил, что такое можно поставить и в Краснодаре: «Эти скульптуры были поставлены в 2019 году. Это творчество моего товарища Виталия Абрамова. Они не капитальные — сделаны из газобетона, пенопласта, дерева и покрыты красками, которые долго держатся и образуют пленку. Названия мы повесили неделю назад. Кроме того, теперь со скульптур стали на память срывать таблички». Со скульптурами теперь фотографируются. Предприниматель сказал, что назвал бы это аллеей славянского фольклора. К решению администрации Матвиенко отнесся спокойно и сказал, что если фигуры можно узаконить, то он будет этим заниматься.