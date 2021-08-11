Портал Юга.ру публикует новые подробности о взрыве газа в многоквартирном доме в Пашковском микрорайоне Краснодара

Напомним, этой ночью в доме на улице Орджоникидзе взорвался бытовой газ и начался пожар. Жителей эвакуировали и разместили в гостинице «Москва». Погиб один человек, двое пострадали.

Краевая прокуратура и следственный комитет начали проверку. Отметим, что ведомства называют случившееся «хлопком».

Правоохранители выяснили, что в ночь на 11 августа в квартире на верхнем этаже четырехэтажного дома произошел взрыв бытового газа с возгоранием. Соседи увидели пожар и вызвали экстренные службы. Погиб 25-летний мужчина, его мать и отчима госпитализировали с ожогами различной степени тяжести, они в тяжелом состоянии.

Данные прокуратуры и СК о возрасте пострадавших отличаются. В прокуратуре сообщили, что обоим 61 год, в СК указали, что матери 61 год, а отчиму 58 лет.

Следователи устанавливают причины возгорания. Назначена пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Мэр Краснодара Евгений Первышов уточнил в своем телеграме, что в гостиницу решили заселиться 24 человека, в том числе пятеро детей. Он также рассказал, что специалисты предварительно осмотрели здание и дали свои рекомендации. Нужно разобрать наружную стену и кровлю на территории двух квартир, чтобы исключить вероятность обрушения конструкций.

«По предварительным оценкам экспертов, опасности обрушения остальных участков нет. В кратчайшие сроки произведем расчет стоимости восстановительных работ и оперативно их выполним», — пообещал Первышов.

Специалисты проведут полное обследование дома, осмотрят газовое оборудование и другие коммуникации. Жильцы непострадавших квартир смогут вернуться домой после того, как эксперты убедятся, что проживать в доме безопасно.

По словам главы города, восстановительные работы пострадавших участков «займут не одну неделю». В это время полицейские будут охранять периметр дома.