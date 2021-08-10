В Адыгею прибыли санитарные автомобили для медпомощи

10 августа по районным больницам Адыгеи распределили девять санитарных автомобилей

Напомним, 4 августа в Адыгею прибыло шесть мобильных медицинских комплексов. Их направили в районы республики, чтобы медицинскую помощь могли получить даже жители отдаленных поселений.

10 августа в Адыгею прибыли девять санитарных автомобилей. Поступившие машины направили в медицинские учреждения Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского, Шовгеновского и Теучежского районов.