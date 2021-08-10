В Адыгею прибыли санитарные автомобили для медпомощи

Адыгея

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10 августа по районным больницам Адыгеи распределили девять санитарных автомобилей

Напомним, 4 августа в Адыгею прибыло шесть мобильных медицинских комплексов. Их направили в районы республики, чтобы медицинскую помощь могли получить даже жители отдаленных поселений. 

10 августа в Адыгею прибыли девять санитарных автомобилей. Поступившие машины направили в медицинские учреждения Майкопского, Гиагинского, Кошехабльского, Шовгеновского и Теучежского районов.

Также глава Адыгеи пообщался с медработниками, отметил значимость их работы и важность совершенствования медицинских услуг, особенно в период пандемии. Увеличение санитарного автопарка повысит доступность медпомощи для жителей сёл и даст возможность доставки тяжелобольных в лечебные учреждения. 

«Помимо коронавируса, остаются и другие проблемы со здоровьем людей. Поэтому квалифицированная помощь, консультация специалиста, прохождение диспансеризации должны быть доступны всем жителям республики. Для этого даже в самых отдаленных населенных пунктах учреждениям здравоохранения необходимо обеспечить профессиональный подход, заботу о каждом пациенте», — отметил Кумпилов. 

Медицина Мурат Кумпилов

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