В Адыгею приехали шесть мобильных медицинских комплексов

4 августа состоялось распределение мобильных комплексов по районам Адыгеи. Теперь медицинскую помощь смогут получить и жители отдаленных поселений

4 августа в Адыгею поступили шесть мобильных лечебно-профилактических комплексов (МЛПК) «Диагностика» на общую сумму 45,1 млн. рублей. Комплексы предназначены для оказания первой медицинской помощи в сельских населенных пунктах.

По одному комплексу получат Кошехабльский, Тахтамукайский, Красногвардейский районы и Адыгейская межрайонная больница им. Батмена. Также в Майкопский район будет передан комплекс «Лаборатория рентгенодиагностическая передвижная» (маммограф), а передвижной стоматологический медицинский комплекс достался Адыгейской республиканской клинической стоматологической поликлиники.

Все комплексы оборудованы электрокардиографом, дефибриллятором, современным компьютерным оборудованием, мебелью и соответствующим медицинским инвентарем — всем необходимым для обследования и диспансеризации населения.