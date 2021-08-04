В Адыгею приехали шесть мобильных медицинских комплексов

Адыгея

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4 августа состоялось распределение мобильных комплексов по районам Адыгеи. Теперь медицинскую помощь смогут получить и жители отдаленных поселений

4 августа в Адыгею поступили шесть мобильных лечебно-профилактических комплексов (МЛПК) «Диагностика» на общую сумму 45,1 млн. рублей. Комплексы предназначены для оказания первой медицинской помощи в сельских населенных пунктах. 

По одному комплексу получат Кошехабльский, Тахтамукайский, Красногвардейский районы и Адыгейская межрайонная больница им. Батмена. Также в Майкопский район будет передан комплекс «Лаборатория рентгенодиагностическая передвижная» (маммограф), а передвижной стоматологический медицинский комплекс достался Адыгейской республиканской клинической стоматологической поликлиники.

Все комплексы оборудованы электрокардиографом, дефибриллятором, современным компьютерным оборудованием, мебелью и соответствующим медицинским инвентарем — всем необходимым для обследования и диспансеризации населения. 

Благодаря мобильным комплексам даже жители отдаленных населенных пунктов смогут получить медицинскую помощь, пройти диагностику, сдать анализы и при необходимости получить направление на дальнейшее обследование или лечение. 

Также Мурат Кумпилов поручил министерству здравоохранения Адыгеи заняться улучшением качества медуслуг, внимательно подойти к подготовке кадров для работы в сельской местности и продумать график выезда комплексов в населенные пункты.

 

Здравоохранение Майкопский район Медицина Мурат Кумпилов

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