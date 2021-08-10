В Анапе столкнулись две маршрутки. Пострадали двое детей

Краснодарский край

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10 августа в Анапе на Пионерском проспекте столкнулись два маршрутных автобуса. Пострадали шесть человек и двое несовершеннолетних

10 августа в СМИ и анапских пабликах появилась информация о ДТП в Анапе с двумя маршрутками. 

Пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщила о проведении проверки в связи с ДТП. 

Установлено, что 10 августа во второй половине дня на Пионерском проспекте в Анапе столкнулись маршрутка «Луидор» и ПАЗ. Водитель «Луидора» столкнулся с движущимся впереди автобусом. Пострадали 6 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

МВД Анапы устанавливает обстоятельства происшествия, а по окончании проверки будет принято процессуальное решение. 

Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре после пожара в маршрутке мужчина уже месяц находится в коме. Уголовное дело возбудили только после огласки в СМИ.

Анапа ДТП Полиция

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