10 августа в Анапе на Пионерском проспекте столкнулись два маршрутных автобуса. Пострадали шесть человек и двое несовершеннолетних

10 августа в СМИ и анапских пабликах появилась информация о ДТП в Анапе с двумя маршрутками.

Пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщила о проведении проверки в связи с ДТП. Установлено, что 10 августа во второй половине дня на Пионерском проспекте в Анапе столкнулись маршрутка «Луидор» и ПАЗ. Водитель «Луидора» столкнулся с движущимся впереди автобусом. Пострадали 6 пассажиров, из них двое несовершеннолетних. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.