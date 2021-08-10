Повар и официант знали, что у них норовирусная инфекция, но никому об этом не сказали и продолжали работать

Напомним, после ужина в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер в ночь с 6 на 7 августа отправились дети, которые ехали с сопровождающими из Карелии на отдых в Туапсе.

СК возбудил уголовное дело. Во время проверки в вагоне-ресторане правоохранители обнаружили продукты с истекшим сроком годности, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

10 августа в пресс-службе Западного межрегионального управления СК на транспорте сообщили, что в Ростовской области и Краснодарском крае задержали директора и сотрудников поезда.

Директора, повара и официанта подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ), а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое отравление людей (ч.1 ст. 236 УК РФ).

В больницы Белореченска и Апшеронска госпитализировали 31 пассажира, а по прибытии поезда в Туапсе — еще свыше 70 детей. Им диагностировали норовирус второго типа — желудочно-кишечную инфекцию.

«Установлено, что повар и официант вагона-ресторана пассажирского поезда сообщением Мурманск — Адлер, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировав санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, что привело к распространению массового заболевания детей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Директор вагона-ресторана, в свою очередь, не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медицинское обследование персонала и не следила за здоровьем сотрудников.

Сейчас подозреваемые задержаны. Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.