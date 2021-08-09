В центре Сочи драка переросла в автомобильную погоню

Краснодарский край

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8 августа в Сочи на перекрестке улиц Горького и Мостовской группа мужчин начала потасовку прямо на дороге. В полиции начали проверку

9 августа телеграм-канал «Сочи Онлайн» опубликовал видео из Сочи. На кадрах за 8 августа две машины остановились на перекрестке улиц Горького и Мостовской. Из автомобилей вышли мужчины и между ними началась перепалка. 

У одного из участников конфликта в руках оказалась бита, которой он ударил по чужой машине. После этого другой мужчина достал из багажника неопределенный предмет и погнался за обидчиками, но те успели уехать. Началась погоня. Неизвестно, что произошло дальше.

Порталу Юга.ру обратился за информацией в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. Там ответили, что сообщений и заявлений в полицию Сочи не поступало, но в настоящее время проводится проверка видеоматериала. 

Напомним, в конце июля в Адлерском районе Сочи конфликт закончился стрельбой. Пострадавшего доставили в больницу.

Автомобили Полиция Сочи

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