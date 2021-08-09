В центре Сочи драка переросла в автомобильную погоню
8 августа в Сочи на перекрестке улиц Горького и Мостовской группа мужчин начала потасовку прямо на дороге. В полиции начали проверку
9 августа телеграм-канал «Сочи Онлайн» опубликовал видео из Сочи. На кадрах за 8 августа две машины остановились на перекрестке улиц Горького и Мостовской. Из автомобилей вышли мужчины и между ними началась перепалка.
У одного из участников конфликта в руках оказалась бита, которой он ударил по чужой машине. После этого другой мужчина достал из багажника неопределенный предмет и погнался за обидчиками, но те успели уехать. Началась погоня. Неизвестно, что произошло дальше.
Порталу Юга.ру обратился за информацией в пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. Там ответили, что сообщений и заявлений в полицию Сочи не поступало, но в настоящее время проводится проверка видеоматериала.
Напомним, в конце июля в Адлерском районе Сочи конфликт закончился стрельбой. Пострадавшего доставили в больницу.