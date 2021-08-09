В центре Сочи драка переросла в автомобильную погоню

8 августа в Сочи на перекрестке улиц Горького и Мостовской группа мужчин начала потасовку прямо на дороге. В полиции начали проверку

9 августа телеграм-канал «Сочи Онлайн» опубликовал видео из Сочи. На кадрах за 8 августа две машины остановились на перекрестке улиц Горького и Мостовской. Из автомобилей вышли мужчины и между ними началась перепалка.

У одного из участников конфликта в руках оказалась бита, которой он ударил по чужой машине. После этого другой мужчина достал из багажника неопределенный предмет и погнался за обидчиками, но те успели уехать. Началась погоня. Неизвестно, что произошло дальше.