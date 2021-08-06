Анапская мэрия вернула в собственность участок в Парковом микрорайоне

5 августа «ЭкоВахта» сообщила, анапский суд расторг договор аренды частной компании на участок, который хотели застроить

Участок, за который судилась мэрия Анапы, находится в Парковом микрорайоне. Этот участок и два соседних в соответствии с генпланом Анапы, расположены в территориальной зоне озелененных пространств рекреационного назначения. Они являются продолжением «зеленого пояса» города, который начинается от Анапского шоссе и заканчивается на Высоком берегу. Несмотря на это участки имеют разрешение на строительство многоэтажек. В 2006 году эти участки сдали в аренду ООО «Терра Менеджмент-2». Через несколько лет после этого руководитель компании заявил, что будет реализовывать на этом месте масштабный инвестпроект по комплексной застройке. В нем предусматривалось строительство среднеэтажных многоквартирных домов, поликлиники, парка и образовательных учреждений.

Проект так и не реализовали. С 2017 года компания начала переуступать права аренды на землю другим застройщикам. Освоение некоторых участков уже началось. Массив в Парковом микрорайоне оказался под угрозой точечной застройки без социальных учреждений.

Как оказалось, изначально участок находился в бессрочном пользовании Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства. В 2006 году администрация Анапы и институт заключили договор аренды на 25 лет. В 2008 году НИИ передал права и обязанности арендатора ООО «Открытые инвестиции», а в 2009 году компания уступила их руководителю ООО «Терра Менеджмент-2» Андрею Липилину. В 2014 году мэрия Анапы и Липилин заключили дополнительное соглашение к договору. Затем в 2017 году договор аренды с институтом расторгли. Тогда администрация Анапы и ООО «Терра Менеджмент-2» заключили новый договор которым участок был передан в аренду компании до 2031 года. В 2018 и 2019 годах администрация осмотрела участок и установила, что он не огражден, зарос сорной растительностью, не используется по назначению, и обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды.

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