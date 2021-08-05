Собственник участка в Краснодаре, где нашли крупную нелегальную свалку, сказал, что не знал о ней

Накануне Юга.ру писали, что в Краснодаре около поселка Победитель на землях для сельскохозяйственного использования образовалась крупная нелегальная свалка. Чиновники взяли почву для анализов и сообщили о случившемся в полицию и Россельхознадзор. Фотографии со свалки и ее координаты можно посмотреть здесь.

Также редакция запросила комментарий по ситуации в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Там рассказали, что прокуратура Прикубанского округа подала в суд исковое заявление, чтобы собственник убрал территорию. По его словам, он не знал о свалке на его участке.

«В настоящее время, до рассмотрения иска, он принимает меры по уборке территории. Там работает экскаватор и другая техника», — сообщили в прокуратуре.