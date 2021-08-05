Собственник участка в Краснодаре, где нашли крупную нелегальную свалку, сказал, что не знал о ней
5 августа краевая прокуратура прокомментировала Юга.ру ситуацию с нелегальной свалкой около поселка Победитель в Краснодаре
Накануне Юга.ру писали, что в Краснодаре около поселка Победитель на землях для сельскохозяйственного использования образовалась крупная нелегальная свалка. Чиновники взяли почву для анализов и сообщили о случившемся в полицию и Россельхознадзор. Фотографии со свалки и ее координаты можно посмотреть здесь.
Также редакция запросила комментарий по ситуации в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Там рассказали, что прокуратура Прикубанского округа подала в суд исковое заявление, чтобы собственник убрал территорию. По его словам, он не знал о свалке на его участке.
«В настоящее время, до рассмотрения иска, он принимает меры по уборке территории. Там работает экскаватор и другая техника», — сообщили в прокуратуре.
Читайте также:
Журналисту не удалось проверить эти сведения сегодня. Однако накануне около обеда ведущий специалист МКУ «Управление земельных отношений» Краснодара Владислав Амерханов сфотографировал на свалке «Газели», выгружающие мусор.
«Сидит на диване под зонтиком приемщик отходов с тетрадкой и записывает непрерывно подъезжающие «Газели» с мусором для отчета», — рассказал он в своем фейсбуке.
В беседе с журналистом Юга.ру Амерханов уточнил, что видел две машины. Он также сказал, что не верит заявлению собственника участка о том, что тот не знал о происходящем: «Вы же видели, какой объем мусора? Не за месяц и не за два его туда завезли». По мнению Амерханова, собственник так сказал, чтобы избежать уголовной ответственности. Он уверен, что результаты экспертизы почвы покажут, что окружающей среде нанесен существенный вред.
Отметим, что председатель общественного совета по озеленению Елена Шувалова написала в фейсбуке, что на свалке были обнаружены в том числе и медицинские отходы. Фотография, сделанная порталом Юга.ру, подтверждает ее слова: в пруду на этом участке плавают баночки для сбора анализов и шприцы.
Кроме того, Амерханов сообщил, что предложит руководству города создать прецедент и изъять участок за нецелевое использование. Он отметил, что самая проблемная территория в Краснодаре с нелегальными свалками — треугольник между поселками Победитель, Российским и Индустриальным. Именно туда предприятия, которые занимаются мусоросортировкой и переработкой, свозят мусор и поджигают: «Сортируют, продают то, что можно, а что нельзя переработать — поджигают».
Амерханов рассказал, что накануне активисты обнаружили около поселка Победитель порядка десяти мест с незаконными свалками. По каждому случаю составляются обращения в Росприроднадзор и Россельхознадзор.