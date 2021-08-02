Глава Адыгеи поручил вдвое увеличить число земельных участков для многодетных в поселке Табачном

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в Центре народной культуры в поселке Тульском и проверил обустройство земельных участков для многодетных в поселке Табачном

В поселке Тульском в Центре народной культуры проводится капитальный ремонт по программе «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели выделено 59,7 млн рублей, подрядная организация — ООО «Агротранс».

Во время ремонта в здании заменят крышу и сделают внутреннюю отделку. Сейчас рабочие монтируют электропроводку, вентиляцию, проводят фасадные работы и переоборудование актового зала.

В центре будет зрительский зал на 400 мест с современной сценой, а также кинозал.

«Это должно быть современное учреждение культуры, где людям будет комфортно находиться, которое сможет предоставлять населению весь комплекс услуг», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил предусмотреть в центре все необходимое оборудование для кинозала и ускорить благоустройство прилегающей территории.

Также Кумпилов побывал в недавно благоустроенном парке Майкопского района. Там уложили плиточные дорожки, установили лавочки, сделали освещение и обустроили детские площадки.

После чего глава Адыгеи посетил поселок Табачный, где идет комплексное обустройство площадки под компактную застройку. Земельные участки там предназначены для многодетных семей.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» выделено более 168 млн рублей на газификацию, водоснабжение, энергоснабжение и строительство подъездных дорог к будущей жилой зоне.

Мурат Кумпилов поручил обеспечить транспортную доступность территории и выстроить общую логистику с основной частью поселка. Кроме того, он поручил вдвое расширить зону застройки. Таким образом, количество земельных участков для многодетных в поселке Табачном увеличится с 200 до 400.

Майкопский район Мурат Кумпилов Социальные программы Строительство

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