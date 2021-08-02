В Краснодаре до 31 августа пообещали открыть движение по улице Черкасской

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 1 августа сообщили об окончании ремонта на улице Черкасской

Напомним, ремонт улицы Черкасской в Краснодаре начался в апреле. Тогда улицу обещали отремонтировать до 3 августа. За это время на участке планировалось расширить автомобильную дорогу до трех полос и сделать тротуар шириной 2,25 метра вместо тропинки.

В пресс-службе мэрии 1 августа сообщили, что движение по Черкасской возобновят до 31 августа. Сейчас на ремонтируемом участке укладывают нижний выравнивающий слой асфальтобетона, завершают переустройство сетей газоснабжения, связи и строительство ливневки.

Полностью реконструкцию улицы Черкасской от Восточно-Кругликовской до Героев-Разведчиков обещают завершить в сентябре.

Краснодар Ремонт дорог

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В Краснодаре до 31 августа пообещали открыть движение по улице Черкасской

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