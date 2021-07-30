В Краснодаре будут судить участника финансовой пирамиды, которая обманула людей на 837 млн рублей

30 июля стало известно, что в Краснодаре пройдет суд над участником финансовой пирамиды, которая работала под видом кредитно-потребительского кооператива

Следователи выяснили, что с 15 мая 2015 года по 26 февраля 2019-го кредитно-потребительский кооператив (КПК) «Сберегательный союз» работал по мошеннической схеме, являясь на самом деле финансовой пирамидой.

Люди вкладывали свои деньги в кооператив, а организация перераспределяла их. Таким образом одни пайщики получали проценты, а другие несли убытки. Всего в финансовую пирамиду оказались втянуты 1 тыс. 197 человек. Они вложили в нее в общей сложности более 837 млн рублей.

30 июля пресс-служба прокуратуры Кубани сообщила, что в Советский райсуд Краснодара передано уголовное дело в отношении одного из участников пирамиды. Это 50-летний житель краевого центра. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал о других участниках финансовой пирамиды. Сейчас он находится под домашним арестом.

Чтобы возместить ущерб пострадавшим, имущество и денежные средства организаторов пирамиды арестовали, отметили в прокуратуре.