В Краснодаре будут судить участника финансовой пирамиды, которая обманула людей на 837 млн рублей

Краснодарский край

Распечатать

30 июля стало известно, что в Краснодаре пройдет суд над участником финансовой пирамиды, которая работала под видом кредитно-потребительского кооператива

Следователи выяснили, что с 15 мая 2015 года по 26 февраля 2019-го кредитно-потребительский кооператив (КПК) «Сберегательный союз» работал по мошеннической схеме, являясь на самом деле финансовой пирамидой.

Читайте также:

Люди вкладывали свои деньги в кооператив, а организация перераспределяла их. Таким образом одни пайщики получали проценты, а другие несли убытки. Всего в финансовую пирамиду оказались втянуты 1 тыс. 197 человек. Они вложили в нее в общей сложности более 837 млн рублей.

30 июля пресс-служба прокуратуры Кубани сообщила, что в Советский райсуд Краснодара передано уголовное дело в отношении одного из участников пирамиды. Это 50-летний житель краевого центра. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 

Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал о других участниках финансовой пирамиды. Сейчас он находится под домашним арестом. 

Чтобы возместить ущерб пострадавшим, имущество и денежные средства организаторов пирамиды арестовали, отметили в прокуратуре.

Согласно данным РБК, «Финансовая группа «Сберегательный союз» зарегистрирован в 2014 году. Совладельцами — являются пять граждан России, а также ныне не существующие ООО «Кристалл» и «Фортуна». В 2017 году выручка кооператива составила 608 тыс. рублей, а чистая прибыль — 121 тыс. рублей.

В 2018 году Арбитражный суд Кубани оштрафовал «Сберегательный союз» за дезинформацию клиентов. Организация разместила в одной из краснодарских газет рекламу, в которой сообщалось, что размер компенсаций по вкладу составит 19%. Спустя год началась процедура банкротства кооператива.

Как писали Юга.ру, в начале года в Краснодаре осудили организатора финансовой пирамиды «Содружество», жертвами которой стали более 2 тыс. человек.

Краснодар Мошенничество Суд Финансовые махинации Финансы

Новости

Благоустройство территории возле Краснодарского цирка продлится три месяца. Власти предупредили о неудобствах
В Краснодаре на две недели закроют для водителей улицу Соколова
В Краснодаре будут судить участника финансовой пирамиды, которая обманула людей на 837 млн рублей
В Майкопе начали ремонтировать улицу 8 Марта
«Уходите, а то всю больницу перебудите». В Ростовской области не приняли в больницу ребенка, который жаловался на рвоту и боль. Он скончался
Новый Яблоновский мост в Краснодаре пообещали достроить на год раньше. Если правительство даст еще денег

Лента новостей

«Мы все подавлены психологически и почти не осознаем этого»
Сегодня, 13:19
«Мы все подавлены психологически и почти не осознаем этого»
Интервью с Юрием Сапрыкиным
Бананы, лук и яйца
Сегодня, 12:42
Бананы, лук и яйца
«Пятёрочка» рассказала о предпочтениях своих покупателей
Хамса, вино, пляж, цемент
Вчера, 08:00
Хамса, вино, пляж, цемент
Чем заняться туристу в Новороссийске

Реклама на портале