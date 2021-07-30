В Адыгее на ремонт школ потратили почти 80 млн рублей

На сегодняшний день в Адыгее еще идет ремонт спортивных залов в сельских школах. В 2021 году планируют отремонтировать 17 помещений для занятий физической культурой и спортом. Работы должны завершить к началу учебного года.

Кроме того, в республике проводится капремонт двух больших школ — СОШ № 6 в Майкопе и СОШ № 5 в поселке Яблоновском. Стоимость ремонта — 79 млн рублей. А с 1 сентября свою работу начнут две новые школы — на 1,11 тыс. ученических мест в Майкопе и на 250 мест в станице Ханской.

До конца 2021 года планируют завершить строительство четырех детских садов со встроенными ясельными группами по 120 мест. Из них три детсада появятся в Красногвардейском районе: в селах Белом и Садовом и ауле Хатукай. Один детский сад построят в хуторе Тихонов Шовгеновского района.