В Адыгее на ремонт школ потратили почти 80 млн рублей
Глава Адыгеи совместно с кабинетом министров обсудил готовность образовательных учреждений республики к новому учебному году
На сегодняшний день в Адыгее еще идет ремонт спортивных залов в сельских школах. В 2021 году планируют отремонтировать 17 помещений для занятий физической культурой и спортом. Работы должны завершить к началу учебного года.
Кроме того, в республике проводится капремонт двух больших школ — СОШ № 6 в Майкопе и СОШ № 5 в поселке Яблоновском. Стоимость ремонта — 79 млн рублей. А с 1 сентября свою работу начнут две новые школы — на 1,11 тыс. ученических мест в Майкопе и на 250 мест в станице Ханской.
До конца 2021 года планируют завершить строительство четырех детских садов со встроенными ясельными группами по 120 мест. Из них три детсада появятся в Красногвардейском районе: в селах Белом и Садовом и ауле Хатукай. Один детский сад построят в хуторе Тихонов Шовгеновского района.
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Также в рамках исполнения поручения президента РФ в Адыгее в 2021 учебном году на организацию бесплатного питания предусмотрено около 245 млн рублей из федеральной казны и 5 млн из бюджета республики.
Власти отметили, что с 1 сентября 2021 года дети с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся на домашнем обучении, также будут обеспечены бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов или компенсации за питание в денежном эквиваленте.
«Главам муниципалитетов поручаю в течение сентября посетить школы и лично проверить качество организации питания. Больше внимания уделяйте общественному контролю — вовлекайте в эту деятельность родительские комитеты», — сказал глава Адыгеи.
В республике реализуется проект «Образование». В 2021 году Адыгея получила на него субсидию в размере более 300 млн рублей. Программы этого проекта позволят создать в регионе более 18 тыс. ученических мест дополнительного образования детей. В 2021 году в сельских школах в рамках проекта откроется 24 центра «Точка роста». Их оснастят комплектами современного оборудования для освоения основных образовательных программ по химии, физике, биологии.