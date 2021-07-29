На Кубани суд потерял жалобу адвоката по «делу массажиста» и не стал рассматривать апелляцию

28 июля Краснодарский краевой суд должен был рассмотреть апелляцию по делу массажиста, которого приговорили к 12 годам колонии. Адвокат рассказал Юга.ру, почему этого не случилось

Напомним, в феврале 2020 года жительница Белореченского района с пятилетним сыном пришла на сеанс логопедического массажа к Сергею Марину. Во время процедуры ей показалось, что массажист приставал к ребенку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

19 мая 2021 года Марина приговорили к 12 годам лишения свободы. Также он не может заниматься деятельностью в сфере образования и воспитания несовершеннолетних на протяжении трёх лет.

Адвокат массажиста Алексей Аванесян не согласен с обвинениями и решением суда. По его словам, женщина подумала, что увидела около лица ребёнка член, а на самом деле это был специальный силиконовый колпачок, который используется для массажа.

Рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 15 июля, но его перенесли, потому что потерпевшая якобы не получила уведомление о дате заседания, рассказывал порталу Юга.ру Алексей Аванесян. В итоге апелляцию назначили на 28 июля.

Вечером 28 июля адвокат написал в своем фейсбуке, что прибыл в Краснодар на апелляцию по делу, но оказалось, что его жалобу потеряли в суде, и рассмотрение дела отменили.

«Два лишних часа просидели с Кондратом Горишним под дверью в ожидании заседания, а когда зашли — выяснили, что в деле не оказалось моей дополнительной жалобы, которая была подана через ГАС «Правосудие» в срок», — сообщил адвокат.

Стоит отметить, что сейчас адвокат проживает в Екатеринбурге, а перелеты в Краснодар оплачивает самостоятельно — у семьи Марина из-за судебных разбирательств возникли финансовые трудности, и Аванесян защищает массажиста pro bono (оказывает безвозмездную юридическую помощь).

29 июля Юга.ру связались с Аванесяном, чтобы узнать подробности ситуации. Он рассказал, что теперь суд проведет проверку, чтобы понять, как жалоба была получена судом и отослана прокурору, но в итоге потерялась и не приобщена к материалам дела.

«По моему мнению, суд торопится. Они хотели оставить все в силе, не углубляясь в дело», — прокомментировал адвокат.

Напомним, в июле суд оставил без изменений приговор жителю Кубани, который в подростковом возрасте якобы убил отца кувалдой из-за клавиатуры.