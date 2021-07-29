Матч «Краснодар» – «Химки» пройдет без зрителей

Из-за изменений в постановлении о режиме повышенной готовности матч «Краснодара» с «Химками» пройдет без болельщиков

В инстаграме ФК «Краснодар» 28 июля сообщили, что матч с клубом «Химки», запланированный на 1 августа, пройдет без зрителей. Такое решение приняли из-за новых изменений в постановлении губернатора Кубани о режиме повышенной готовности. Согласно новым правилам,в крае запрещено проводить и посещать мероприятия численностью свыше 500 человек.

Болельщики, которые уже купили билеты онлайн, получат деньги тем же способом, что и совершали платеж. Вернуть билеты в кассах можно ежедневно до 23 августа с 9:00 до 19:00 по будням и с 10:00 до 18:00 по выходным.