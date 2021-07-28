«Газпром добыча Краснодар» продолжит бурить скважину Вуктыльского месторождения в 2022 году

Партнерский Краснодарский край

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«Газпром добыча Краснодар» готовит к бурению скважину № 402 Вуктыльского месторождения

Поисково-оценочную скважину № 402 на Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении готовят к продолжению бурения.

Компания уже провела комплексное обследование и маркшейдерско-геодезическую съемку стройплощадки скважины, определила объем подготовительных работ. Сейчас там восстанавливают земляные валы, устраняют подлесок и кустарники, сооружают насыпь и откосы в районе устья скважины.

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«Мы планируем завершить подготовку в августе. Следом на площадку передислоцируют буровую установку и завезут вспомогательное оборудование. К концу года подрядчик закончит монтаж. Бурение скважины начнем уже в 2022‑м», — рассказал генеральный директор «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.

ООО «Газпром добыча Краснодар» — дочернее общество ПАО «Газпром» с головным офисом в Краснодаре. Компания разрабатывает более 40 нефтегазоконденсатных месторождений и занимается производственно-хозяйственной деятельностью в восьми регионах России.

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