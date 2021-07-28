Компания уже провела комплексное обследование и маркшейдерско-геодезическую съемку стройплощадки скважины, определила объем подготовительных работ. Сейчас там восстанавливают земляные валы, устраняют подлесок и кустарники, сооружают насыпь и откосы в районе устья скважины.

Поисково-оценочную скважину № 402 на Вуктыльском нефтегазоконденсатном месторождении готовят к продолжению бурения.

«Мы планируем завершить подготовку в августе. Следом на площадку передислоцируют буровую установку и завезут вспомогательное оборудование. К концу года подрядчик закончит монтаж. Бурение скважины начнем уже в 2022‑м», — рассказал генеральный директор «Газпром добыча Краснодар» Андрей Захаров.

ООО «Газпром добыча Краснодар» — дочернее общество ПАО «Газпром» с головным офисом в Краснодаре. Компания разрабатывает более 40 нефтегазоконденсатных месторождений и занимается производственно-хозяйственной деятельностью в восьми регионах России.