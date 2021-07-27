В Геленджике отменили традиционный заплыв «Морская миля»

Краснодарский край

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Администрация Геленджика 27 июля сообщила об отмене ежегодного заплыва из-за коронавируса

Напомним, «Морская миля» — это традиционный заплыв в акватории бухты Геленджика. В прошлом году заплыв отменили из-за коронавируса. 

27 июля в администрации курорта объявили, что запланированный на 14 августа заплыв отменили. Такое решение приняли из-за эпидемиологической ситуации в регионе.

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В пресс-службе заявили, что власти Геленджика «до последнего» искали возможность провести заплыв и прорабатывали различные сценарии. Так, по одному из вариантов заплыв собирались провести рано утром, чтобы избежать большого скопления зрителей. Но обычно мероприятие собирает сотни участников и власти поняли, что избежать массовых скоплений бы все равно не удалось. Поэтому администрация Геленджика приняла решение перенести заплыв на следующий год. 

«А если посмотреть на это с другой стороны, то у всех любителей физкультуры и спорта есть целый год, чтобы нарастить мышцы и подготовиться к серьезному мероприятию. Так что тренируемся и ждем!» — отметили в пресс-службе Геленджика. 

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