В Геленджике отменили традиционный заплыв «Морская миля»

В пресс-службе заявили, что власти Геленджика «до последнего» искали возможность провести заплыв и прорабатывали различные сценарии. Так, по одному из вариантов заплыв собирались провести рано утром, чтобы избежать большого скопления зрителей. Но обычно мероприятие собирает сотни участников и власти поняли, что избежать массовых скоплений бы все равно не удалось. Поэтому администрация Геленджика приняла решение перенести заплыв на следующий год.

«А если посмотреть на это с другой стороны, то у всех любителей физкультуры и спорта есть целый год, чтобы нарастить мышцы и подготовиться к серьезному мероприятию. Так что тренируемся и ждем!» — отметили в пресс-службе Геленджика.