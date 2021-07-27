В аварии на трассе М-4 «Дон» погибли два человека

Краснодарский край

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27 июля на автодороге М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа столкнулись две машины

Авария произошла 27 июля около 16:00 в районе 1410 километра автодороги М-4 «Дон» в Горячеключевском районе. 40-летний мужчина за рулем автомобиля Тойота Королла превысил безопасную скорость и машину занесло на встречную полосу. В результате он столкнулся с автомобилем Мерседес Вито под управлением 46-летнего мужчины. 

Водитель Тойоты и его пассажир погибли на месте, 5 пассажиров Мерседеса доставлены в больницу. Двое из них несовершеннолетние. 

На место аварии направлены 2 экипажа ДПС, 2 сотрудников ГИБДД и экстренные службы, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, 24 июля в районе поселка Мезмай автобус с туристами съехал в кювет. Погибли два человека, травмы получили 18 человек. 

Горячий Ключ ДТП Полиция Происшествия смерть Транспорт

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